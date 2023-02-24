Об этом он сообщил в Facebook.

К теме Моравецкий анонсировал передачу Украине еще 60 постсоветских танков

Познакомился с новыми зверятами в нашем украинском военном зоопарке – 4 Leopard2A4! Мы с нетерпением ждем, что сможем принять больше из них. Питание и досуг будут обеспечены,

– написал Резников.

Министр обороны Украины поблагодарил польских друзей – президента Анджея Дуду, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и весь польский народ.

На фото около первых западных танков стоят премьер-министр Денис Шмигаль, премьер Польши Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи танков.

Резников ознакомился с новыми танками / Фейсбук Алексея Резникова

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня во время визита в Киев сообщил, что первые 4 танка Leopard уже в Украине, а в ближайшее время будут доставлены другие "Леопарды" и 60 танков PT-91 Twardy.