Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, з точки зору окупантів Україна вже атакує так звані "російські землі". Але нічого не відбувається.
До теми "Потрібно бачити себе ядерною державою", – військовий експерт Роман Світан
Вони не дістануть "ядерний кийок"
Як наголосив Світан, російські загарбники, перебуваючи в повному неадекваті, зробили з окупованих українських територій так звані "російські землі". І ядерну зброю вони не застосовують. Хоча за власною доктриною мали б це робити.
Виходячи з російського правового поля, ми вже нібито топчемося по "російській землі". Вони з дуру ввели Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку області та Крим в російське правове поле. Їхня доктрина має працювати. Але вона не працює. І працювати не буде,
– вважає Світан.
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Він переконаний, що Росія не діставатиме "ядерний кийок". І на це є вагомі причини.
Загалом питання зовсім в іншому. Головне – чи дозволять міжнародні партнери використовувати західну зброю для удару по Росії. Це – чисто політичне питання. І було б добре, якби воно нарешті вирішилося позитивно для України.
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