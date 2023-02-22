Об этом для 24 Канала рассказал политолог Валентин Гладких. Он отметил, что заявление Путина преследует цель бросить месседж, который, по мнению российских пропагандистов, должны подхватить определенные силы в Европе и США.

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"Путин хочет, чтобы они начали рассказывать весь этот бред, что из-за поддержки Украины весь мир подвергается опасности и может сгореть в пламени ядерной войны. Путин надеется, что ему удастся в медийном плане активизировать общества и заставить влиять на свои правительства с требованием пересмотреть беспрецедентный уровень поддержки Украины, который есть сегодня", – сказал политолог.

Не повлияет на поддержку Украины

По словам Гладких, Россия решила не выйти из ДСНВ, а лишь приостановить участие, потому что ей нужен хотя бы еще один шаг для усиления месседжей.

Однако это очередной блеф, за которым ничего не стоит. У России нет технологического и ресурсного потенциала, чтобы нарастить мощь даже в сфере ядерного сдерживания. Думаю, что им не нужно размениваться, и они могут сразу выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия и технологий. Это покажет, что они окончательно уходят в ва-банк, – рассказал политолог.

Он отметил, что такие действия еще раз подтвердят – путинский режим является сборищем неадекватов, с которыми не о чем говорить. Мир еще раз убедится, что Владимир Зеленский прав, когда говорит о невозможности переговоров с нынешними властями России.

"Мир радикально негативно отреагировал на действия Кремля. Путин достиг не тех результатов, на которые надеялся. Все прекрасно понимают, что Россия в ее нынешнем экономическом состоянии не способна нарастить свой военно-технический потенциал. Действия России не повлияют на готовность и желание поддерживать Украину. Думаю, что скорее наоборот", – добавил Гладких.

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