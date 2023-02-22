Про це для 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він зазначив, що заява Путіна має на меті кинути меседж, який, на думку російських пропагандистів, мають підхопити певні сили в Європі й США.

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"Путін хоче, щоб вони почали розповідати всю цю маячню, що через підтримку України весь світ наражається на небезпеку й може згоріти у полум'ї ядерної війни. Путін сподівається, що йому вдасться у медійному плану активізувати суспільства й змусити впливати на свої уряди з вимогою переглянути безпрецедентний рівень підтримки України, який є сьогодні", – сказав політолог.

Не вплине на підтримку України

За словами Гладких, Росія вирішила не вийти із ДСНО, а лише призупинити участь, бо їй потрібен хоча б ще один крок для посилення меседжів.

Проте це черговий блеф, за яким нічого не стоїть. Росія не має технологічного й ресурсного потенціалу, щоб наростити потугу навіть у сфері ядерного стримування. Думаю, що їм не треба розмінюватися й вони можуть відразу вийти з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та технологій. Це покаже, що вони остаточно йдуть у ва-банк, – розповів політолог.

Він зазначив, що такі дії вкотре підтвердять – путінський режим є збіговиськом неадекватів, з якими немає про що говорити. Світ ще раз переконається, що Володимир Зеленський має рацію, коли говорить про неможливість переговорів з нинішньою владою Росії.

"Світ радикально негативно відреагував на дії Кремля. Путін досягнув не тих результатів, яких сподівався. Всі прекрасно розуміють, що Росія в її нинішньому економічному стані не здатна наростити свій військово-технічний потенціал. Дії Росії не вплинуть на готовність і бажання підтримувати Україну. Думаю, швидше навпаки", – додав Гладких.

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