Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Він повідомив, що наростити ядерний потенціал теоретично Росія зможе лише у 2026 році.

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Харук зауважив, що зараз росіяни мають приблизно 1 500 боєзарядів, а за договором можуть мати 1 550, зараз в Росії є 530 ядерних носіїв, а за договором вони можуть мати – 700. Тобто навіть верхнього показника ще не досягнуто.

Які виробничі потужності Росії

Найближчим часом у Росії мають замінити "за старістю" важкі ракети "Воєвода" на ракети "Сармат", однак їхній другий випробувальний запуск виявився невдалим, повідомив експерт. Поки ракета має лише один вдалий запуск, її виробництво ще не запускали.

Незабаром Росії здійснюватиметься виробництво легких ракет "Ярс". Це, можливо, дасть змогу підвищити кількість носіїв, але не боєголовок, зауважив Харук. Також найближчими роками Кремль планує введення двох атомних підводних човнів з балістичними ракетами, якщо це дозволить промисловість.

До 2026 року Росія об'єктивно не має виробничих потужностей і готових проєктів, щоб підвищити ядерний ліміт,

– наголосив мовець.

До того ж у 2026 році закінчується дія договору CHB-III. Тобто в заявах Путіна немає ніякого сенсу.

Зауважимо, що CHB-III – це Договір між Росією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Договір був підписаний 2010 року, у 2021 році ратифікували його продовження до 5 лютого 2026 року.

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США зможе відстежувати ядерний потенціал Росії

За словами Харука, утримувати навіть вже наявне в Росії ядерне озброєння їм складно. Це потребує великих коштів та десятки тисяч військовослужбовців для обслуговування. Економити Росія на цьому навряд чи буде, адже вона зацікавлена у підтримці належного стану своїх ядерних комплексів.

Аналітик повідомив, що за допомогою супутникових даних американці зможуть стежити за ядерним потенціалом Росії, але українцям не варто чекати заяв від США про поганий стан ядерного арсеналу Росії. Якщо в США про це знатимуть, то оголошувати не будуть.

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