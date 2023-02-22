Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он сообщил, что нарастить ядерный потенциал теоретически Россия сможет только в 2026 году.

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Харук отметил, что сейчас россияне имеют примерно 1500 боезарядов, а по договору могут иметь 1550, сейчас в России есть 530 ядерных носителей, а по договору они могут иметь - 700. То есть даже верхний показатель еще не достигнут.

Какие производственные мощности России

В ближайшее время в России должны заменить "по старости" тяжелые ракеты "Воевода" ракетами "Сармат", однако их второй испытательный запуск оказался неудачным, сообщил эксперт. Пока у ракеты только один удачный запуск, ее производство еще не запускали.

В скором времени России будет осуществляться производство легких ракет "Ярс". Это, возможно, позволит повысить количество носителей, но не боеголовок, отметил Харук. Также в ближайшие годы Кремль планирует введение двух атомных подлодок с баллистическими ракетами, если это позволит промышленность.

До 2026 года Россия объективно не имеет производственных мощностей и готовых проектов, чтобы повысить ядерный лимит,

– подчеркнул говорящий.

К тому же, в 2026 году заканчивается действие договора CHB-III. То есть, в заявлениях Путина нет никакого смысла.

Заметим, что CHB-III – это Договор между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор был подписан в 2010 году, в 2021 году ратифицировали его продление до 5 февраля 2026 года.

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США сможет отслеживать ядерный потенциал России

По словам Харука, содержать даже уже имеющееся в России ядерное вооружение им сложно. Это требует больших средств и десятков тысяч военнослужащих для обслуживания. Экономить Россия в этом вряд ли, ведь она заинтересована в поддержании надлежащего состояния своих ядерных комплексов.

Аналитик сообщил, что с помощью спутниковых данных американцы смогут следить за ядерным потенциалом России, но украинцам не следует ждать заявлений от США о плохом состоянии ядерного арсенала России. Если в США будут об этом знать, то объявлять не будут.

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