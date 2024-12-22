Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове інтерв'ю кремлівського диктатора. За його словами, Росія готова вибудовувати відносини, але не на шкоду власним інтересам.

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Що Путін каже про відносини із Заходом

Владімір Путін вже традиційно заявив, що Захід нібито ескалює ситуацію, а Росія, за його словами, завжди "відповідатиме на будь-який виклик".

І коли, нарешті, наші сьогоднішні супротивники та можливі партнери це почують, зрозуміють, усвідомлять, мені здається, тоді прийде й усвідомлення того, що треба шукати,

– сказав Путін.

Водночас російський президент не вважає, що третя світова війна вже триває.

Не треба нікого лякати,

– лаконічно відповів він.

До слова, днями Володимир Зеленський заявив, що існує ризик великої війни Росії та НАТО. За його словами, якщо Україна втратить свою незалежність, Росія, безумовно, вторгнеться в інші країни. Також президент переконаний, що Росія швидко рухатиметься територією країн НАТО, адже розумітиме, що здолала одну із найміцніших армій Європи.