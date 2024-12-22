Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое интервью кремлевского диктатора. По его словам, Россия готова выстраивать отношения, но не в ущерб собственным интересам.
Читайте также Для России есть единственный приемлемый вариант: о чем могут договориться Трамп и Путин
Что Путин говорит об отношениях с Западом
Владимир Путин уже традиционно заявил, что Запад якобы эскалирует ситуацию, а Россия, по его словам, всегда "будет отвечать на любой вызов".
И когда, наконец, наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать,
– сказал Путин.
В то же время российский президент не считает, что третья мировая война уже идет.
Не надо никого пугать,
– лаконично ответил он.
К слову, днях Владимир Зеленский заявил, что существует риск большой войны России и НАТО. По его словам, если Украина потеряет свою независимость, Россия, безусловно, вторгнется в другие страны. Также президент убежден, что Россия быстро будет двигаться по территории стран НАТО, ведь будет понимать, что одолела одну из самых крепких армий Европы.