Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое интервью кремлевского диктатора. По его словам, Россия готова выстраивать отношения, но не в ущерб собственным интересам.

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Что Путин говорит об отношениях с Западом

Владимир Путин уже традиционно заявил, что Запад якобы эскалирует ситуацию, а Россия, по его словам, всегда "будет отвечать на любой вызов".

И когда, наконец, наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать,

– сказал Путин.

В то же время российский президент не считает, что третья мировая война уже идет.

Не надо никого пугать,

– лаконично ответил он.

К слову, днях Владимир Зеленский заявил, что существует риск большой войны России и НАТО. По его словам, если Украина потеряет свою независимость, Россия, безусловно, вторгнется в другие страны. Также президент убежден, что Россия быстро будет двигаться по территории стран НАТО, ведь будет понимать, что одолела одну из самых крепких армий Европы.