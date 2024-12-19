Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Parisien, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о риске большой войны

Если Украина потеряет свою независимость, Россия, безусловно, вторгнется в страны НАТО,

– сказал украинский президент.

Зеленский считает, что Россия быстро будет двигаться по территории стран НАТО, ведь будет понимать, что одолела одну из самых сильных армий Европы.

У армий других европейских стран нет опыта, подобного украинскому – десятилетнего опыта борьбы с современным российским войском. Именно поэтому, по словам президента, есть риск большой войны стран НАТО с Россией.

Украинский лидер призвал делать все возможное, чтобы "успокоить и поставить на место" Путина. Пока армия российского президента на территории Украины, он должен отвечать за свои преступления.

Однако это должно происходить не только ценой жизни украинцев, а, следовательно, помогать Украине надо гораздо больше.

То, что война продолжается, говорит не о том, что помощи Украине много. Это говорит о том, что помощи недостаточно,

– заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что членство в НАТО является самой надежной гарантией безопасности для Украины, и Киев не ожидает приглашения, а борется за это право. Ограничить силу украинской армии невозможно, а важные гарантии – это Альянс и сильная экономика.