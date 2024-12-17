Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что заявление Белоусова о войне, который является министром обороны России, не является чем-то новым. Там снова показывают, что Россия – якобы серьезный игрок и "сложный переговорщик"; что с ней нужно считаться и так далее.

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Почему звучат заявления о войне с НАТО

Как отметил Клочок, несмотря на попытки России казаться сильной, все нужно также рассматривать в контексте возможного замораживания войны в Украине. Тогда Путин может включиться на других фронтах.

Путин рассказывал, что эстонская Нарва – российский город. Или же россияне часто говорят о Севере Казахстана. Есть Сувалкский коридор. Замораживание войны в Украине будет означать для России появление новых возможностей по созданию угроз на других фронтах. Это даже может быть страна НАТО,

– считает Клочок.

Конечно, вряд ли сейчас может быть прямое столкновение. Но гибридные угрозы вполне могут быть. Россия продолжает наращивать вооружение и масштабировать армию. Да, они не настолько сильны, как перед началом полномасштабного вторжения, но все равно пытаются наращивать армию.

Даже в НАТО признали, что количественное измерение армии любой страны является не менее угрожающим, чем наличие ядерного оружия. Потому что присутствие войск на любой территории – это контроль. А заявления Белоусова расцениваю в контексте публичного формата переговоров по замораживанию войны. Они показывают, кто на что способен и обмениваются "реверансами",

– отметил Клочок.