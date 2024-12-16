Глава российского минобороны Андрей Белоусов считает, Россия "должна быть готова ко всему". Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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В Москве продолжают готовиться к конфликту с Западом

На заседании коллегии ведомства Белоусов заявил, что Россия должна быть готова к возможной войне с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия.

Он отметил, что "жесткое противостояние с коллективным Западом" продолжает нарастать и усиливаться.

Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО,

– добавил Белоусов.

Для отражения угроз от НАТО в России надеются решить ряд задач. В частности, внедрить новые подходы к формированию госпрограммы вооружения.

Европейские лидеры уже предупреждали о возможности распространения агрессии России за пределы Украины, в частности на страны Балтии и через Сувальский коридор. Россия может спровоцировать разного рода противостояние с НАТО, а в случае прямого военного столкновения имеет приоритетные цели на определенных направлениях.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна готова к возможному втягиванию в войну с Россией. Финляндия принимает во внимание захватническую войну России в Украине и готовится к худшему сценарию.