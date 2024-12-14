Россия может спровоцировать разного рода противостояние с НАТО, а в случае прямого военного столкновения есть определенные участки, которые интересуют Россию больше всего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Может ли распространиться война в Украине на Европу

Министр обороны Германии Борис Писториус еще в июне предупредил, что Путин может решиться на нападение на страну-члена НАТО. Он отметил, что Германия должна быть готова к войне до 2029 года. Подобное мнение высказал в ноябре руководитель немецкой Службы внешней разведки Бруно Каль, заявив о подготовке России к конфликту с Западом.

Хотя Россия подает войну в Украине как прокси-конфликт с НАТО, только прямая атака на члена альянса может привести к коллективному ответу в соответствии со статьей 5 устава НАТО. В то же время гибридные угрозы остаются сложными для идентификации.

Нет никаких сомнений, что Путин будет продолжать агрессивно преследовать свои интересы в Европе, и в частности в Восточной Европе,

– сказал Newsweek Уильям Мак, профессор политологии Северного центрального колледжа.

Россия разместила тысячи военных, современные истребители и ядерное оружие в Калининграде. Между тем Балтийский центр Командования оперативной группы в немецком портовом городе Росток был торжественно открыт в прошлом месяце для усиления надзора НАТО за Балтийским морем.

Где может начаться война НАТО с Россией

Особое внимание Путин может обратить на страны Балтии из-за наличия там значительного русскоязычного меньшинства. Эстония, Латвия и Литва активно укрепляют свои границы, готовясь к возможным провокациям.



Укрепленная часть границы с Калининградской областью РФ / Фото: Министерство обороны Литвы

Еще одной вероятной точкой начала Третьей мировой войны является Сувальский коридор, который соединяет Польшу со странами Балтии, отделяя российский эксклав Калининград от Беларуси. Карта Newsweek демонстрирует, что возможным фронтом может также стать северный фланг НАТО. Речь идет о странах Балтии и Финляндии.

Когда мы думаем о потенциальных будущих вспышках, страны Балтии выступают как важный тестовый пример силы сдерживания НАТО. В Эстонии, Латвии и Литве проживает большое количество русских, что обычно является важным мотивирующим фактором для интервенционизма Путина,

– сказал Мак.

В феврале Служба внешней разведки Эстонии заявила, что НАТО "может столкнуться с массовой армией советского типа в следующее десятилетие", если Москва реформирует свою армию. Тем временем в соседней Литве установили противотанковые бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".



Карта вероятного нападения России на страны НАТО / Фото Newsweek

Какова вероятность того, что Россия атакует НАТО

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Сандрарт, бывший руководитель Многонационального корпуса НАТО на Северо-Востоке, ранее заявил, что у Москвы есть несколько вариантов проверить сплоченность альянса, включая "ограниченный захват земли".

Кроме этого, эксперты прогнозируют возможную дестабилизацию в Молдове и Грузии, где Россия уже демонстрировала готовность поддерживать пророссийские силы. Если НАТО сохранит единство, шансы Путина на расширение конфликта снизятся.

Но шансы того, что Путин действительно решится рискнуть начать Третью мировую войну реалистично достаточно низкие.

Хотя страны, граничащие с Россией, справедливо выражают повышенную обеспокоенность, вероятно, что Путин и в дальнейшем будет сдерживать НАТО и сосредоточит свой военный авантюризм на государствах, не входящих в НАТО с большим населением русских – вспомните о Молдове и Украине,

– говорит Уильям Мак.

Президент Молдовы Майя Санду уже обвинила Россию в попытке подорвать выборы в стране, а также во влиянии на сепаратистское образование под названием Приднестровье.

В начале полномасштабного вторжения российское командование прямо заявляло, что целью продвижения на юге Украины через Николаевскую область является создание коридора с Приднестровьем. Присутствие российских войск там существенно угрожало бы Молдове, имеющей значительно меньшие военные ресурсы.