Финляндия готовится к худшему сценарию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Готова ли Финляндия к нападению России

У Орпо спросили, боится ли он втягивания Финляндии в войну с Россией.

Да, боюсь. То есть, опустим слово "страх", но много раз коллеги спрашивают меня об этом за рубежом, и я говорю, что мы не боимся, но мы готовы к худшему,

– объяснил он.

Он напомнил, что Россия уже третий год ведет захватническую войну в Украине. Поэтому, финны должны быть обеспокоены. По словам премьера, их запугивают, но они не боятся, а готовятся. Это урок, который вынесла Финляндия из истории.

Он обеспокоен горячими конфликтами в мире и различными операциями влияния, что разворачиваются в Балтийском море.