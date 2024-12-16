Очільник російського міноборони Андрєй Бєлоусов вважає, Росія "має бути готовою до всього". Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Москві продовжують готуватися до конфлікту із Заходом

На засіданні колегії відомства Бєлоусов заявив, що Росія повинна бути готовою до можливої війни з НАТО в Європі в найближчі десятиліття.

Він зазначив, що "жорстке протистояння з колективним Заходом" продовжує наростати й посилюватися.

Необхідно завершити формування Московського і Ленінградського військових округів як відповідь на розширення НАТО,

– додав Бєлоусов.

Для відбиття загроз від НАТО у Росії сподіваються вирішити низку завдань. Зокрема, впровадити нові підходи до формування держпрограми озброєння.

Європейські лідери уже попереджали про можливість поширення агресії Росії за межі України, зокрема на країни Балтії та через Сувальський коридор. Росія може спровокувати різного роду протистояння з НАТО, а у разі прямого військового зіткнення має пріоритетні цілі на певних напрямках.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна готова до можливого втягнення у війну з Росією. Фінляндія бере до уваги загарбницьку війну Росії в Україні та готується до найгіршого сценарію.