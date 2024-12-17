Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що заява Бєлоусова про війну, який є міністром оборони Росії, не є чимось новим. Там знову показують, що Росія – буцімто серйозний гравець та "складний перемовник"; що на неї потрібно вважати і так далі.

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Чому лунають заяви про війну з НАТО

Як наголосив Клочок, попри намагання Росія видаватися сильною, все потрібно також розглядати в контексті можливого заморожування війни в Україні. Тоді Путін може увімкнутися на інших фронтах.

Путін розповідав, що естонська Нарва – російське місто. Або ж росіяни часто говорять про Північ Казахстану. Є Сувальський коридор. Заморожування війни в Україні означатиме для Росії появу нових можливостей щодо створення загроз на інших фронтах. Це навіть може бути країна НАТО,

– вважає Клочок.

Звісно, навряд чи зараз може бути пряме зіткнення. Але гібридні загрози цілком можуть бути. Росія продовжує нарощувати озброєння та масштабувати армію. Так, вони не є настільки сильними, як перед початком повномасштабного вторгнення, але все одно намагаються нарощувати армію.

Навіть в НАТО визнали, що кількісний вимір армії будь-якої країни є не менш загрозливим, ніж наявність ядерної зброї. Бо присутність військ на будь-якій території – це контроль. А заяви Бєлоусова розцінюю в контексті публічного формату переговорів щодо замороження війни. Вони показують, хто на що здатний та обмінюються "реверансами",

– зауважив Клочок.