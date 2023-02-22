Виступ Путіна був коротким та традиційно нудним. Бункерний дід ніс маячню, а масовка у залі та на сцені вдавала, ніби їй дуже цікаво. Відео з шабашу поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Також не обійшлося без музичного супроводу. Здоров'я Путіна погіршується, тож, можливо, вже невдовзі для нього заспіває Кобзон, а поки – "грали" на скрипках.

Щоправда, у Росії нічого нормально не можуть зробити. Доки скрипальки натхненно водили смичком, їм увімкнули не ту фонограму: гітари замість скрипок.

Навіть зазомбовані й куплені відвідувачі заходу не втрималися від сміху.

Курйоз у "Лужніках": дивіться відео

Варто зауважити, що виступ Путіна та його заяви про "святковий настрій" обурив навіть прокремлівських зомбі. Громадяни країни-терористки не розуміють, що святкує бункерний дід, коли російські окупанти щодня "пакетизуються" сотнями.

Цікаво! Щоб зібрати масовку для Путіна у "Лужніках" росіянам пропонували по 500 рублів. Студентів намагалися підкупити можливістю прогуляти пари.