Більшість росіян навіть не розуміють, що відбувається. 24 Канал детальніше розповість про реакцію людей на цирк у "Лужниках".

До теми "Шабаш" Путіна на "Лужниках": що диктатор сказав росіянам перед роковинами вторгнення в Україну

Реакція росіян на концерт у "Лужниках"

Деякі росіяни почали жартувати у соцмережах, що завдяки масштабному концерту Владімір Путін закликає їхати на війну в Україну, а точніше – збирає "фарш" на фронт.

Окрім цього, росіян розлютило те, що поки Путін зі своїм кодлом виступає у "Лужниках", то міноборони Росії нічого не робить і залишило без нічого найманців ПВК "Вагнера".

  • "Не зрозумію на честь чого святкуємо щось?"
  • "Вже не знають, як закликати фарш на війну"
  • "Маріуполь бомблять новими ракетами підвищеної дальності, а в них концерти та свята"
  • "Нагнали бездарів"
  • "Чому ЗМІ не висвітлюють відсутність снарядів у "вагнерівців", що відбувається?"
  • "Мр*зі, стільки людей поклали, сидять ви**буються людськими життями. За худобу людей тримають"

Росіяни відреагували на "шабаш" у "Лужниках" / Скриншоти

Путін у "Лужниках": про що говорив диктатор

  • Владімір Путін бурмотів про сім'ю, "родіну" та її "защітніків" й цинічно зацитував молитву. Тим часом масовка у залі відверто нудьгувала, а масовка на сцені стояла з понурими виразами у передчутті "пакетизації".
  • Також Путін заявив, що окупанти буцімто проявляють "мужність" та "героїзм".
  • Після цього Путін заверещав "ура" й привітав всіх росіян з "дньом защітніка отєчєства". Тобто – з днем "пакетизації".