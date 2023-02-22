Більшість росіян навіть не розуміють, що відбувається. 24 Канал детальніше розповість про реакцію людей на цирк у "Лужниках".

До теми "Шабаш" Путіна на "Лужниках": що диктатор сказав росіянам перед роковинами вторгнення в Україну

Реакція росіян на концерт у "Лужниках"

Деякі росіяни почали жартувати у соцмережах, що завдяки масштабному концерту Владімір Путін закликає їхати на війну в Україну, а точніше – збирає "фарш" на фронт.

Окрім цього, росіян розлютило те, що поки Путін зі своїм кодлом виступає у "Лужниках", то міноборони Росії нічого не робить і залишило без нічого найманців ПВК "Вагнера".

"Не зрозумію на честь чого святкуємо щось?"

"Вже не знають, як закликати фарш на війну"

"Маріуполь бомблять новими ракетами підвищеної дальності, а в них концерти та свята"

"Нагнали бездарів"

"Чому ЗМІ не висвітлюють відсутність снарядів у "вагнерівців", що відбувається?"

"Мр*зі, стільки людей поклали, сидять ви**буються людськими життями. За худобу людей тримають"

Росіяни відреагували на "шабаш" у "Лужниках" / Скриншоти

Путін у "Лужниках": про що говорив диктатор