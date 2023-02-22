Більшість росіян навіть не розуміють, що відбувається. 24 Канал детальніше розповість про реакцію людей на цирк у "Лужниках".
До теми "Шабаш" Путіна на "Лужниках": що диктатор сказав росіянам перед роковинами вторгнення в Україну
Реакція росіян на концерт у "Лужниках"
Деякі росіяни почали жартувати у соцмережах, що завдяки масштабному концерту Владімір Путін закликає їхати на війну в Україну, а точніше – збирає "фарш" на фронт.
Окрім цього, росіян розлютило те, що поки Путін зі своїм кодлом виступає у "Лужниках", то міноборони Росії нічого не робить і залишило без нічого найманців ПВК "Вагнера".
- "Не зрозумію на честь чого святкуємо щось?"
- "Вже не знають, як закликати фарш на війну"
- "Маріуполь бомблять новими ракетами підвищеної дальності, а в них концерти та свята"
- "Нагнали бездарів"
- "Чому ЗМІ не висвітлюють відсутність снарядів у "вагнерівців", що відбувається?"
- "Мр*зі, стільки людей поклали, сидять ви**буються людськими життями. За худобу людей тримають"
Росіяни відреагували на "шабаш" у "Лужниках" / Скриншоти
Путін у "Лужниках": про що говорив диктатор
- Владімір Путін бурмотів про сім'ю, "родіну" та її "защітніків" й цинічно зацитував молитву. Тим часом масовка у залі відверто нудьгувала, а масовка на сцені стояла з понурими виразами у передчутті "пакетизації".
- Також Путін заявив, що окупанти буцімто проявляють "мужність" та "героїзм".
- Після цього Путін заверещав "ура" й привітав всіх росіян з "дньом защітніка отєчєства". Тобто – з днем "пакетизації".