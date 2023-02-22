Большинство россиян даже не понимают, что происходит. 24 Канал подробнее расскажет о реакции людей на цирк в "Лужниках".

К теме "Шабаш" Путина на "Лужниках": что диктатор сказал россиянам перед годовщиной вторжения в Украину

Реакция россиян на концерт в "Лужниках"

Некоторые россияне начали шутить в соцсетях, что благодаря масштабному концерту Владимир Путин призывает ехать на войну в Украину, а точнее – собирает "фарш" на фронт.

Кроме этого, россиян разозлило то, что пока Путин со своим кодлом выступает в "Лужниках", то минобороны России ничего не делает и оставило без ничего наемников ЧВК "Вагнера".

"Не пойму в честь чего празднуем что-то?"

"Уже не знают, как призвать фарш на войну"

"Мариуполь бомбят новыми ракетами повышенной дальности, а у них концерты и праздники"

"Нагнали бездарей"

"Почему СМИ не освещают отсутствие снарядов у "вагнеровцев", что происходит?"

"Мр*зи, столько людей положили, сидят вы**бываются человеческими жизнями. За скот людей держат"

Россияне отреагировали на "шабаш" в "Лужниках" / Скриншоты

Путин в "Лужниках": о чем говорил диктатор