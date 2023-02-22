Цель масштабного концерта на "Лужниках", куда согнали массовку, – продемонстрировать поддержку российского общества относительно захватнической войны России против Украины. Все о шабаше Путина перед годовщиной вторжения в Украину – читайте в материале 24 Канала.

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Это второй подобный концерт с самого начала полномасштабного вторжения России, на котором выступил Путин. Предыдущий "шабаш" был 18 марта 2022 года.

Концерт Кремля поддержало немало российских артистов, согласившихся выступить. По данным российских оппозиционных СМИ, массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Путин озвучил очередную порцию маразма

Второй день подряд Путин демонстрирует, чтодела в Кремле обстоят плохо. Очевидно, все деньги потратили на массовку, а заплатить спичрайтерам уже было нечем. Ибо как диктатор не старался, так и не смог сказать ничего нового. Бункерный дед бормотал что-то о семье, "родине" и ее "защитниках" и цинично зацитировал молитву.

Массовка в зале откровенно скучала, а массовка на сцене стояла с угрюмыми выражениями в предвкушении "пакетизации".

По состоянию на 22 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 145 060 захватчиков. Между тем Путин заявил о "праздничном" настроении, потому что идет бой на "историчных рубежах России". Следует заметить, что они существуют только в сумасшедшей фантазии бункерного деда.

Путин заявил, что оккупанты проявляют "мужество" и "героизм". Кажется, самое время, чтобы у России появились награды за украденные автобусы и украденные стиральные машины. Оккупанты настолько вороваты, что украли даже бедного питона.

Далее Путин заорал "ура" и поздравил всех россиян с "днем защитника отечества". То есть – с днем пакетизации.

Стоит отметить, что в этот раз бункерный дед выступил очень коротко. Возможно, это связано с проблемами со здоровьем. Стало известно, что бункерный дед стал еще ближе к концерту Кобзона.