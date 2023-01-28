Захватчики похитили питона из элитной бани во время оккупации Купянска. Спасенную змею назвали в честь города – Купянском, и передали серпентологам.

Кстати Маразм не знает границ: оккупанты зачислили украденного из Херсона енота в университет

Оккупанты бросили питона в горящем танке

В сентябре 2022 года во время штурма Купянска украинские военные обнаружили два российских танка, подбили их и они начали гореть. Защитник Богдан увидел, как из-под одного танка выползает питон – в грязи, весь чумазый.

Я подбегаю, ловлю его как канат, и тащу за собой. Отбежал немного, свернул его в клубок, под курткой зажал и побежал дальше, потому что танк начал взрываться. Добежал до разбитого дома, нашел мешок и положил его туда,

– рассказал военный.

Позже оказалось, что в Купянске была элитная баня с террариумом. Именно оттуда захватчики украли питона.



Спасенный питон / Скриншот с видео

"Когда мы подбили танк, то пошли в разведку, нашли эту баню уже разбитую, и там было много змей, точнее, их куски валялись. Возможно, он и сам дополз до тех танков погреться, но я не исключаю, что они его украли ради удовольствия или еды", – добавил Богдан.



Питона спас военный ВСУ / Скриншот с видео

В Херсоне оккупанты похитили енота

Когда российские захватчики бежали из Херсона, решили украсть во временно оккупированный Крым большую часть коллекции херсонского зоопарка. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать".

Позже оккупанты показали видео, как они забирали енотов. Животные сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали, однако захватчиков это не остановило. Российские десантники сделали енота символом своих "достижений".