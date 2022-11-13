На самом деле, россияне похитили из Херсонского зоопарка не только енота – они вывезли большинство животных. Оккупанты забрали их во временно оккупированный Крым, пишет 24 канал.

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Россияне обокрали херсонский зоопарк

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук подчеркнул, что российские кафиры забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции херсонского зоопарка. И делалось это по приказу русского командования.

Еще 5 ноября директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать" из Херсона в Крым согласно распоряжению так называемого "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо.

Он приехал в Херсонскую область лично. Ему даже хватило наглости обнародовать видео, как он забирает этих енотов. Животные сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали, но это его не остановило.

Зубков ворует енотов из зоопарка Херсона: смотрите видео

После побега россиян из Херсона воровством енота похвасталась российская блоггерша Анна Долгарева. Она сказала, что это "единственная хорошая новость".

Обратите внимание. Известно, что россияне вывезли из Херсона в Крым: 2 волчиц, ламу, ослицу, 7 енотов, павлинов, цесарок и фазанов.

"Спасти рядового енота": сеть взорвалась мемами

Воровство других животных из российского зоопарка раскрылось позже. Енот стал первым херсонским животным, о краже которого узнали украинцы. И сразу начали делать мемы.

Некоторые предположили, что россиянам он нужен вместо стиралки, ведь это "енот-полоскун".

Братчук предлагает за енота 10 "чмобиков"

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук обратился к россиянам с требованием вернуть енота. Он предложил обменять его на 10 "чмобиков".

Также хорошие украинцы уже предложили оккупантам свой дизайн наград "За взятие енота".

Также по поводу кражи енота можно снять несколько мощных кинолент, в частности "Спасти рядового енота" и "Гарри Поттер и енот всевластия".

Также есть вариант детского мультфильма:

Однако украинцы надеются, что енот из Херсона отомстит оккупантами за свои страдания.

Шутки шутками, однако это украинский енот, а значит, крайне важная цель. И его жизнь гораздо важнее, чем жизнь дочери Дугиной.