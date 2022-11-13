Насправді росіяни викрали з Херсонського зоопарку не лише єнота – вони вивезли більшість тварин. Окупанти забрали їх до тимчасово окупованого Криму, пише 24 канал.

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Росіяни обікрали херсонський зоопарк

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук наголосив, що російські окупанти забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку. І робилося це за наказом російського командування.

Ще 5 листопада директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили "евакуювати" з Херсона у Крим згідно із розпорядженням так званого "голови" окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо.

Він приїхав на Херсонщину особисто. Йому навіть вистачило наглості оприлюднити відео, як він забирає цих єнотів. Тваринки пручались і не хотіли, щоб їх чіпали, проте це його не зупинило.

Зубков краде єнотів з зоопарку Херсона: дивіться відео

Після втечі росіян з Херсона крадіжкою єнота похвалилася російська блогерка Анна Долгарьова. Вона сказала, що це "єдина хороша новина".

Зверніть увагу. Відомо, що росіяни вивезли з Херсона до Криму: 2 вовчиць, ламу, ослицю, 7 єнотів, павичів, цесарок і фазанів.

"Врятувати рядового єнота": мережа вибухнула мемами

Крадіжка інших тварин із російського зоопарку розкрилась пізніше. Єнот став першою херсонською твариною, про крадіжку якого дізналися українці. Тож одразу почали робити меми.

Деякі припустили, що росіянам він потрібен замість пралки, адже це "єнот-полоскун".

Братчук пропонує за єнота 10 "чмобіків"

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук звернувся до росіян з вимогою повернути єнота. Він запропонував обміняти його на 10 "чмобіків".

Також добрі українці вже запропонували окупантам свій дизайн нагород "За взяття єнота".

Також щодо крадіжки єнота можна зняти декілька потужних кінострічок, зокрема "Врятувати рядового єнота" та "Гаррі Поттер і єнот всевладдя".

Також є варіант дитячого мультфільму:

Проте українці сподіваються, що єнот з Херсонщини помститься окупантами за свої страждання.

Жарти жартами, проте це український єнот, а отже вкрай важлива ціль. І його життя значно важливіше, ніж життя доньки Дугіної.