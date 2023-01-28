Загарбники викрали пітона з елітної лазні під час окупації Куп'янська. Врятовану змію назвали на честь міста – Куп'янськом, та передали серпентологам.

До речі Маразм не знає меж: окупанти зарахували вкраденого з Херсона єнота до університету

Окупанти кинули пітона в палаючому танку

У вересні 2022 року під час штурму Куп'янська українські військові знайшли два російські танки, підбили їх і вони почали горіти. Захисник Богдан побачив, як з-під одного танка виповзає пітон – у багнюці, весь замурзаний.

Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, скрутив його в клубок, під курткою затиснув і побіг далі, бо танк почав вибухати. Добіг до розбитої хати, знайшов мішок і поклав його туди,

– розповів військовий.

Згодом виявилось, що у Куп'янську була елітна баня з тераріумом. Саме звідти загарбники вкрали пітона.



Врятований пітон / Скриншот з відео

"Коли ми підбили танк, то пішли в розвідку, знайшли цю баню вже розбиту, і там було багато тих змій, точніше, їхні шматки валялися. Можливо, то він і сам доповз до тих танків погрітися, але я не виключаю, що вони його вкрали задля втіхи чи їжі", – додав Богдан.



Пітона врятував військовий ЗСУ / Скриншот з відео

У Херсоні окупанти викрали єнота

Коли російські загарбники тікали з Херсона, то вирішили вкрасти у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку. Директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили "евакуювати".

Згодом окупанти оприлюднити відео, як вони забирали єнотів. Тварини пручались і не хотіли, щоб їх чіпали, проте загарбників це не зупинило. Російські десантники зробили єнота символом своїх "здобутків".