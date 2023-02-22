Так, Байден засудив рішення Путіна. Перший коментар щодо ДСНО американський лідер дав, завершуючи свій візит до Польщі.

До речі Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Путін зробив велику помилку,

– прокоментував Байден.

Він також додав, коли Росія здійснила повномасштабний напад, випробовували не лише Україну. Випробування проходила Європа, Америка, НАТО та всі демократії світу.

Коментуючи занепокоєння членів НАТО щодо того, що вони можуть бути наступними, Байден пообіцяв тверду відданість США договору про взаємну оборону та захист України. Він підсумував, що апетити агресора неможливо зупинити, їм треба протистояти.

Рішення Росії щодо ДСНО

Країна-агресорка вирішила призупинити участь в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість ядерних боєзарядів.

Таке рішення озвучив Путін під час свого виступу 21 лютого. 22 лютого за це вже одноголосно проголосували у держдумі.

Договір фактично контролював 2 найбільші ядерні арсенали у світі – російський та американський. Слід зазначити, що Росія призупиняє участь у ДСНО, але не виходить з угоди остаточно. Однак Путін закликав Міноборони та Росатом забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення безвідповідальним, але Штати готові говорити про відновлення угоди.