Про це 24 Каналу розповів український дипломат, посол України в США у 2010 – 2015 роках Олександр Моцик. За його словами, цей хід від Путіна спрямований на нагнітання істерії та шантажу. Але нічого особливого не відбулося. Росія просто призупинила участь в цьому договорі.

До теми Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

В Росії можуть бути проблеми з ядерною зброєю

Як наголосив Моцик, сьогодні Росія має величезні проблеми з виробництвом зброї. А щодо старої атомної зброї – є питання, чи вона взагалі в робочому стані. Адже до 2014 року саме українські атомні фахівці кожного року перевіряли весь ядерний арсенал Росії. Хто це зараз робить – невідомо.

Він додав, що Китай свого часу також жорстко відреагував на ядерні погрози Путіна. Там наголосили, що використання атомної зброї – неприйнятне у будь-якому випадку.

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Не думаю, що сталося щось кардинальне. Путін просто знову хоче торгуватися – за те, щоб повернутися в договір, хоче отримати щось від Заходу. Найважливіше йому, щоб в Україну перестали постачати зброю,

– вважає Моцик.

Росія призупинила участь в ДСНО