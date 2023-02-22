Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик. По его словам, этот ход от Путина направлен на нагнетание истерии и шантажа. Но ничего особенного не произошло. Россия просто приостановила участие в этом договоре.
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У России могут быть проблемы с ядерным оружием
Как отметил Моцик, сегодня у России есть огромные проблемы с производством оружия. А относительно старого атомного оружия – есть вопрос, вообще ли оно в рабочем состоянии. Ведь до 2014 года именно украинские атомные специалисты каждый год проверяли весь ядерный арсенал России. Кто это сейчас делает – неизвестно.
Он добавил, что Китай в свое время жестко отреагировал на ядерные угрозы Путина. Там подчеркнули, что использование атомного оружия – неприемлемо в любом случае.
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Не думаю, что произошло что-то кардинальное. Путин просто снова хочет торговаться – за то, чтобы вернуться в договор, хочет получить что-то от Запада. Самое важное ему, чтобы в Украину перестали поставлять оружие,
– считает Моцик.
Россия приостановила участие в ДСНВ
- Российский диктатор Владимир Путин на своем выступлении 21 февраля анонсировал приостановку участия России в ДСНВ. 22 февраля за это уже единогласно проголосовали в госдуме.
- В Великобритании назвали это решение необдуманным. Правительство страны уже обратилось и призвало Путина отказаться от приостановки.
- А госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение безответственным. Впрочем, Штаты готовы говорить о возобновлении этого соглашения. Также США будут внимательно наблюдать за тем, что "на самом деле делает Россия".