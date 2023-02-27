Политолог Валентин Гладких считает, что официальных заявлений с белорусской и российской стороны нет, потому что для них это очень болезненный момент. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Главное – результат

Он напомнил, что такая же история была на аэродроме в Энгельсе в России, где базировалась стратегическая авиация окупантов.

Потом туда что-то прилетает и взрывается. И мы понимаем, что это не просто пощечина, а это очень четкий сигнал, что сегодня зона досягаемости для партизан, сил специальных операций или "украинского Моссада" значительно увеличилась,

– подчеркнул политолог.

Он также вспомнил слова главы СБУ Василия Малюка, который отметил, что "хлопки" в России были, есть и будут, причем становиться их будет все больше".

"Этот инцидент из того разряда, который нам не нужно афишировать - мы ведь не пиар-агентство. Главное - результат", - отметил Гладких.

Россияне глубоко ошибаются

По его словам, россияне пусть задумываются над тем, достаточно ли у них инструментов для того, чтобы защитить свои военные объекты.

Также политолог напомнил о дискуссии о том, являются ли законными целями военные объекты на территории России и Беларуси, с которых россияне наносят удары по Украине.

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По его мнению, если россияне думают, что со своей территории будут обстреливать Украину и останутся абсолютно безнаказанными, они глубоко заблуждаются. И для того, чтобы решить эту проблему, не обязательно использовать современные виды вооружений, которые мы получаем от наших западных партнеров для асимметричных ответов.

"У нас для асимметричных ответов есть "боевые гуси", "комары, которые сбежали из биолабораторий и уничтожают российских окупантов", а возможно это их настигла кара небесная", - предположил Валентин Гладких.

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