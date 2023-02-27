Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, у Китая и до войны были собственные экономические интересы в Беларуси. Представители Пекина заинтересованы в том, чтобы их инвестиции были под гарантированной безопасностью.

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Хотя они и так имеют много рычагов влияния на Беларусь. А в случае с Россией удачно злоупотребляют положением, в котором оказался Кремль из-за войны.

Чего ждать от визита Лукашенко в Китай

Как подчеркнул Гладких, очень сомнительно, что визит Лукашенко в Китай будет иметь какие-то дальновидные последствия для Украины. Ничего особенного там не будет.

Он напомнил о "мирных инициативах", которые предложил Китай. Они, по его мнению, оказались не столь катастрофическими, как прогнозировалось. Некоторые пункты этого плана совпадают с мнениями украинских властей, от чего Киев может дальше искать взаимопонимания с Китаем.

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В то же время визит Лукашенко не должен никак повлиять на позицию Китая относительно войны в Украине. Сомнительно, что там будет что-то серьезное.

Не думаю, что здесь стоит переживать из-за визита Лукашенко в Китай. Это все равно, что переживать из-за визита московских князей в юрту к Золотой Орде, где те рачки заползали, чтобы получить ярлык на "княжение". Традиция заползать раком в юрту стоит у источников их культуры. Не стал бы этому уделять столько внимания,

– отметил Гладких.

Лукашенко едет в Китай: коротко