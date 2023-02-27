Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, этот визит вряд ли свидетельствует об использовании Беларуси в качестве прикрытия для сотрудничества с Россией.

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Мир воспринимает Беларусь как союзника России

Андрей Вигиринский отметил, что вариант с использованием Китаем Беларуси для возможного избегания санкций за сотрудничество с Россией – маловероятен, потому что против Беларуси введены почти такие же санкции, как и против России.

Это означает, что цель визита Александра Лукашенко в Китай может быть совсем другой. Политолог считает, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет иметь определенную протекцию перед Владимиром Путиным, поэтому хочет как можно больше привлекать китайских инвесторов в страну, чтобы они имели большее влияние на Беларусь, чем Путин.

Его нагибают все больше в направлении потери рычагов влияния в силовом блоке, при наличии чужого военного контингента и работе ВПК на нужды вооруженных сил другой страны, ведущей агрессивную войну,

– заметил политолог.

Поскольку в Беларуси назревает реализация так называемой конституционной реформы, отчасти предполагающей возможность смены власти, Лукашенко опасается, что Россия может это использовать и привести к власти своего кандидата.

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По мнению политолога, Лукашенко хотел бы вернуться обратно на развилку, когда он решал поддерживать ли Россию в войне с Украиной. Вигиринский считает, что Лукашенко пожалел о своем выборе, но был уверен, что поддержка России предоставит ему определенные преференции в случае ее победы, в которой он был уверен.

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Теперь же он не так уверен и хотел бы снова стоять на этом перепутье, чтобы иметь выбор. Но поскольку такого выбора у него уже нет, он начнет усиливать сотрудничество с Китаем, чтобы иметь определенного "старшего брата", который его защитит в случае необходимости.

Происходит диверсификация зависимости со стороны Беларуси и Лукашенка в разных областях: экономических, финансовых, инфраструктурных и политических. И плюс – Китай кредитует Беларусь. Наряду с Россией, Китай является той страной, которая, когда Лукашенку нужен очередной миллиард долларов, протягивает эту руку помощи,

– отметил Вигиринский.

Но за эту помощь Белоруссия будет платить сдачей интересов экономического характера.

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