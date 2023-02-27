Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, цей візит навряд чи свідчить про використання Білорусі як прикриття для співпраці з Росією.
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Світ сприймає Білорусь як союзника Росії
Андрій Вігірінський зазначив, що варіант із використанням Китаєм Білорусі для можливого уникнення санкцій за співпрацю з Росією – малоймовірний, бо проти Білорусі введені майже такі ж санкції, як і проти Росії.
Це означає, що мета візиту Алєксандра Лукашенка до Китаю може бути зовсім іншою. Політолог вважає, що самопроголошений президент Білорусі хоче мати певну протекцію перед Владіміром Путіним, а тому хоче якомога більше залучати китайських інвесторів до країни, щоб вони мали більший вплив на Білорусь, ніж Путін.
Його нагинають дедалі більше у напрямку втрати важелів впливу в силовому блоці, при наявності чужого військового контингенту та роботі ВПК на потреби збройних сил іншої країни, яка веде агресивну війну,
– зауважив політолог.
Оскільки в Білорусі назріває реалізація так званої конституційної реформи, яка частково передбачає можливість зміни влади, Лукашенко побоюється, що Росія може це використати й привести до влади свого кандидата.
Навіщо Лукашенко летить в Китай – думка політолога: дивіться відео
На думку політолога, Лукашенко хотів би повернутись назад на роздоріжжя, коли він вирішував чи підтримувати Росію у війні з Україною. Вігірінський вважає, що Лукашенко пошкодував про свій вибір, але був впевнений, що підтримка Росії надасть йому певний преференцій у разі її перемоги, в якій він був впевнений.
Лукашенко залучає Китай на противагу Росії
Тепер же він не такий впевнений й хотів би знову стояти на цьому роздоріжжі, щоб мати вибір. Але оскільки такого вибору у нього вже немає, він почне посилювати співпрацю з Китаєм, щоб мати певного "старшого брата", який його захистить у разі потреби.
Відбувається диверсифікація залежності з боку Білорусі та Лукашенка у різних сферах: економічних, фінансових, інфраструктурних і політичних. І плюс – Китай кредитує Білорусь. Наряду із Росією, Китай є тією країною, яка, коли Лукашенку потрібен черговий мільярд доларів, протягує цю руку допомоги,
– зазначив Вігірінський.
Але за цю допомогу Білорусь буде платити здачею інтересів економічного характеру.
Відносини Білорусі з Китаєм: що відомо
- Білорусь останніми роками тісно співпрацює з Китаєм.
- Валерій Клочок вважає, що Білорусь для Китаю – це вікно в Європу. Саме через Мінськ Китай може постачати товари до Європи та здійснювати свій вплив.
- Російський опозиційний юрист Марк Фейгін вважає, що Лукашенко нічого не може дати Китаю, а тому він йому не потрібний.