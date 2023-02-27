Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, цей візит навряд чи свідчить про використання Білорусі як прикриття для співпраці з Росією.

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Андрій Вігірінський зазначив, що варіант із використанням Китаєм Білорусі для можливого уникнення санкцій за співпрацю з Росією – малоймовірний, бо проти Білорусі введені майже такі ж санкції, як і проти Росії.

Це означає, що мета візиту Алєксандра Лукашенка до Китаю може бути зовсім іншою. Політолог вважає, що самопроголошений президент Білорусі хоче мати певну протекцію перед Владіміром Путіним, а тому хоче якомога більше залучати китайських інвесторів до країни, щоб вони мали більший вплив на Білорусь, ніж Путін.

Його нагинають дедалі більше у напрямку втрати важелів впливу в силовому блоці, при наявності чужого військового контингенту та роботі ВПК на потреби збройних сил іншої країни, яка веде агресивну війну,

– зауважив політолог.

Оскільки в Білорусі назріває реалізація так званої конституційної реформи, яка частково передбачає можливість зміни влади, Лукашенко побоюється, що Росія може це використати й привести до влади свого кандидата.

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На думку політолога, Лукашенко хотів би повернутись назад на роздоріжжя, коли він вирішував чи підтримувати Росію у війні з Україною. Вігірінський вважає, що Лукашенко пошкодував про свій вибір, але був впевнений, що підтримка Росії надасть йому певний преференцій у разі її перемоги, в якій він був впевнений.

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Тепер же він не такий впевнений й хотів би знову стояти на цьому роздоріжжі, щоб мати вибір. Але оскільки такого вибору у нього вже немає, він почне посилювати співпрацю з Китаєм, щоб мати певного "старшого брата", який його захистить у разі потреби.

Відбувається диверсифікація залежності з боку Білорусі та Лукашенка у різних сферах: економічних, фінансових, інфраструктурних і політичних. І плюс – Китай кредитує Білорусь. Наряду із Росією, Китай є тією країною, яка, коли Лукашенку потрібен черговий мільярд доларів, протягує цю руку допомоги,

– зазначив Вігірінський.

Але за цю допомогу Білорусь буде платити здачею інтересів економічного характеру.

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