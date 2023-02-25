Пекін вже давно інвестує та налагоджує контакти з Мінськом. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Цікаво Після війни буде дуже цікаво, – Подоляк заінтригував "компроматом" на Лукашенка

Чому Лукашенко їде до Китаю

Остання зустріч очільника Китаю Сі Цзіньпіна з Лукашенком відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді ще у вересні 2022 року. Там вони підписали угоду про співпрацю.

Цей документ є одним з тих, що визначають співпрацю країн для того, щоб Білорусь залишалася транзитною державою через яку Китай може постачати товари до Європи,

– повідомив Клочок.

На його думку, для Китаю Білорусь є вікном до Європи, а не до Росії. Так, якщо Пекін захоче постачати щось до країни-агресорки, то допомога Мінська або ж забезпечення якоїсь прозорості йому не буде потрібне. Однак це зовсім не означає, що КНР не боїться санкційної політики щодо неї, це інша історія.

Зауважте Лукашенко збирається відвідати Китай: чи може Путін використати його як посередника

"Тут історія про те, як Китай може і далі мати свій інтерес у Білорусі", – підкреслив політичний експерт.

Клочок пояснив, навіщо Лукашенко їде в Пекін: дивіться відео

Візит Лукашенка до Китаю: що відомо