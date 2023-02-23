Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що пану Лукашенко не пощастило. Про це він розповів 24 Каналу. Подоляк нагадав, що брав безпосередню участь у цих процесах, і додав, що Лукашенко може написати фантастичні мемуари, яку роль він відігравав в тих подіях.

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За Лукашенко цікаво спостерігати

За його словами, ніхто не дзвонив Лукашенко і тим більш не просив "на колінах" щось у нього.

Але хай продовжує говорити. За цим дуже цікаво спостерігати. Думаю, після війни ми проаналізуємо всі дії, які відбувалися у перші дні війни, в її середині і в кінці. І хто яку роль відігравав. Це буде цікаво, важливо і показово,

– наголосив Радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що багато чого знає, що відбувалось протягом війни.

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"Мене дивує, як люди не розуміють, що світ сьогодні цифровий, в ньому всі дії і слова зафіксовані. Але поговоримо з ним після війни з цього приводу – після того, як Росія програє", – зазначив Михайло Подоляк.

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