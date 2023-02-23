Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що пану Лукашенко не пощастило. Про це він розповів 24 Каналу. Подоляк нагадав, що брав безпосередню участь у цих процесах, і додав, що Лукашенко може написати фантастичні мемуари, яку роль він відігравав в тих подіях.
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За Лукашенко цікаво спостерігати
За його словами, ніхто не дзвонив Лукашенко і тим більш не просив "на колінах" щось у нього.
Але хай продовжує говорити. За цим дуже цікаво спостерігати. Думаю, після війни ми проаналізуємо всі дії, які відбувалися у перші дні війни, в її середині і в кінці. І хто яку роль відігравав. Це буде цікаво, важливо і показово,
– наголосив Радник голови Офісу Президента України.
Він додав, що багато чого знає, що відбувалось протягом війни.
Подоляк прокоментував слова Лукашенко про "мирні перемовини" на початку війни: дивіться відео
"Мене дивує, як люди не розуміють, що світ сьогодні цифровий, в ньому всі дії і слова зафіксовані. Але поговоримо з ним після війни з цього приводу – після того, як Росія програє", – зазначив Михайло Подоляк.
Що відбувається в Білорусі: важливе
- Алєксандр Лукашенко надумав створювати в Білорусі так зване "народне ополчення". Каже, що воно "потрібне" для захисту. Від кого вони мають захищатись, самопроголошений президент Білорусі не каже. Тільки запевняє, як пишуть пропагандисти, що до "ополчення" можуть увійти навіть жінки та ті, хто не вміє тримати зброю в руках.
- Група журналістів із різних країн світу отримала доступ до внутрішнього документа влади Росії "Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку". Там мовиться про те, що Росія планує до 2030 року повністю контролювати Білорусь. Ба більше, Путін навіть планує контролювати зовнішню політику Мінська.
- Українські захисники постійно оцінюють рівень військової загрози, враховуючи сили, які перебувають на території Білорусі. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що сил ворога, які зосереджені в Білорусі, недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника.