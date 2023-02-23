Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в считает, что Лукашенко не повезло. Об этом он рассказал 24 Каналу. Подоляк напомнил, что принимал непосредственное участие в этих процессах и добавил, что Лукашенко может написать фантастические мемуары, какую роль он играл в этих событиях.
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За Лукашенко интересно наблюдать
По его словам, никто не звонил Лукашенко и тем более не просил "на коленях" что-нибудь у него.
Но пусть продолжает говорить. За этим очень интересно наблюдать. Думаю, после войны мы проанализируем все действия, происходившие в первые дни войны, в ее середине и конце. И кто какую роль играл. Это будет интересно, важно и показательно,
– подчеркнул Советник главы Офиса Президента Украины.
Он добавил, что многое знает, что происходило во время войны.
Подоляк прокомментировал слова Лукашенко о "мирных переговорах" в начале войны: смотрите видео
"Меня удивляет, как люди не понимают, что мир сегодня цифровой, в нем все действия и слова зафиксированы. Но поговорим с ним после войны по этому поводу – после того, как Россия проиграет", – отметил Михаил Подоляк.
Что происходит в Беларуси: важное
- Александр Лукашенко надумал создавать в Беларуси так называемое "народное ополчение". Говорит, что оно "нужно" для защиты. От кого они должны защищаться, самопровозглашенный президент Беларуси не говорит. Только уверяет, как пишут пропагандисты, что в ополчение могут войти даже женщины и те, кто не умеет держать оружие в руках.
- Группа журналистов из разных стран мира получила доступ к внутреннему документу властей России "Стратегические цели России на белорусском направлении". Там говорится о том, что Россия планирует до 2030 года полностью контролировать Беларусь. Более того, Путин даже планирует контролировать внешнюю политику Минска.
- Украинские защитники постоянно оценивают уровень военной угрозы, учитывая находящиеся на территории Беларуси силы. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сил врага, которые сосредоточены в Беларуси, недостаточно для сухопутного наступления в настоящее время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника.