Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в считает, что Лукашенко не повезло. Об этом он рассказал 24 Каналу. Подоляк напомнил, что принимал непосредственное участие в этих процессах и добавил, что Лукашенко может написать фантастические мемуары, какую роль он играл в этих событиях.

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За Лукашенко интересно наблюдать

По его словам, никто не звонил Лукашенко и тем более не просил "на коленях" что-нибудь у него.

Но пусть продолжает говорить. За этим очень интересно наблюдать. Думаю, после войны мы проанализируем все действия, происходившие в первые дни войны, в ее середине и конце. И кто какую роль играл. Это будет интересно, важно и показательно,

– подчеркнул Советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что многое знает, что происходило во время войны.

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"Меня удивляет, как люди не понимают, что мир сегодня цифровой, в нем все действия и слова зафиксированы. Но поговорим с ним после войны по этому поводу – после того, как Россия проиграет", – отметил Михаил Подоляк.

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