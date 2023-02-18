Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Так, Беларусь готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил России при поддержке передачи российских технологий.
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Как Кремль использует Беларусь
Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь на 100 процентов выполняет неуказанные соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия уже договорились. По мнению аналитиков, дополнительные Су-25 являются решающим фактором для успеха долгосрочных военных действий российских окупантов.
К тому же Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критической техники, в которой нуждаются захватчики.
В ISW считают, что также россияне могут перепрофилировать заводы, в настоящее время привлеченные или приспособленные для производства Су-25.
Ранее аналитики сообщали, что российские оккупанты уже начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшившиеся учебные возможности России.
Кремль, вероятно, аналогично включает элементы белорусской оборонно-промышленной базы, чтобы увеличить производство российской обороны, в то время как Путин стремится активизировать российскую промышленность для поддержки войны с Украиной,
– отметили в ISW.
Кроме того, Лукашенко, вероятно, платит за свой отказ от требования Путина о присоединении белорусских войск к войне в Украине, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал каменной стеной, считают аналитики.
"Запаздывающие уступки Лукашенко свидетельствуют о его решимости не допустить непосредственного участия белорусских войск в войне с Россией", – добавили в ISW.
Лукашенко встретился с Путиным: что известно
- Новая встреча Лукашенко и Путина состоялась 17 февраля в подмосковской резиденции Ново-Огарево.
- Диктатор Владимир Путин предложил обсудить вопросы безопасности, военного сотрудничества и экономики.
- По словам президентов, все, о чем договаривались Россия и Беларусь в сфере обороны и безопасности на 2022 год, выполнено на 100%.
- К тому же, Лукашенко и Путин убеждены, что импортозамещение якобы идет полным ходом и Западу не удалось лишить Россию и Беларусь возможностей в IT-сфере. Хотя Лукашенко признал, что есть некоторые проблемы.