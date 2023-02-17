Путин и Лукашенко сами себе придумают повод

Самопровозглашенный президент Беларуси, как и его кремлевский спонсор Владимир Путин, готов к любой провокации, которая станет оправданием участия военных Беларуси в российской агрессии против Украины.

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То есть если Путин и Лукашенко во время своей очередной встречи одобрят решение о том, что белорусские военные готовы принять участие в войне, то их спецслужбы устроят провокацию. Просто российские или белорусские военные оденут украинскую военную форму и скажут, что украинские подразделения перешли границу.

Мол, Украина угрожает Беларуси, а единственный выход для Лукашенко – одобрить решение об участии его солдат в войне против Украины.

Лукашенко зовет Байдена в гости

Однако гораздо интереснее призыв белорусского политика к американскому президенту Джо Байдену прибыть в Минск. Мол, там можно организовать трехсторонний саммит, на котором будут присутствовать Байден, Путин и жалкая марионетка Лукашенко.

Белорусский политик сказал, что с Россией можно добиться "невероятного", однако для этого цивилизованный мир должен делать шаги навстречу Путину. Эти слова Лукашенко, точно согласованные с его московским покровителем, еще раз свидетельствуют о том, что Путин готов к определенному перемирию.

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Оно обеспечило бы возможность собрать новые силы против Украины для окончательного решения "украинского вопроса", которое остается главной политической целью Путина. В то же время Лукашенко в выживании диктаторского режима Путина видит свое выживание.

Если теоретически представить встречу Байдена и Путина в Минске – только неясно для чего им нужен Лукашенко, но это уже вопрос к белорусскому правителю и его завышенной самооценке, – Путин потребовал бы от Байдена признания так называемых "территориальных реалий".

То есть, Украина и мир должны признать российскими все оккупированные украинские территории. Российский диктатор готов к перемирию только на условиях нарушения международного права, и когда Украина откажется от вступления в НАТО.

Когда Украина может говорить о мире

Призывы к этому перемирию сейчас звучат от всех агентов влияния России на Западе. Мы видим, как в американских и европейских медиа появляются призывы, в которых подчеркивают, что "на самом деле войну никто не может выиграть", что Россию "нельзя" победить, а потому с диктатурой Путина нужно договариваться. Мол, следует уменьшить военную помощь Украине, чтобы таким образом создать у Путина впечатление, что цивилизованный мир готов идти на встречу с его агрессивными требованиями.

Теперь в роли такого почтальона для Байдена используют еще одну путинскую марионетку – жалкого Лукашенко. Очевидно, что Байден не согласится с идеей встречи с Путиным, а тем более с Лукашенко. Это выстрел в никуда.

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Цивилизованный мир не будет воспринимать это до тех пор, пока Россия не осознает, что мир возможен только на условиях полного вывода своих войск из Украины, обсуждения репараций и вступления Украины в НАТО.

Только когда украинский народ будет уверен, что Россия разрушится в случае еще одной войны против Украины, можно говорить о каком-то окончании войны. Пока Путин не осознает, каким действительно может быть содержание договоренностей, война будет продолжаться. Никакие предложения Лукашенко и его угрозы привлечь собственную армию к войне не изменят эту очевидную для цивилизованного мира ситуацию.