Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, Путину не выгодно отстранять Лукашенко от власти, потому что это покажет россиянам, что диктаторы не вечны.

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Путину не выгодно устранять Лукашенко

Наки отметил, что у белорусского диктатора нет окончательной позиции, потому что его риторика очень часто меняется. Поэтому он не видит предпосылок наступления Беларуси в Украину.

Лукашенко много говорит и ничего не делает. Я не вижу предпосылок, чтобы это изменилось. Не видно никаких движений в белорусских войсках. Нет серьезных изменений, которые позволили бы нам считать, что эта угроза может быть реальной в перспективе,

– считает оппозиционер.

Журналист отметил, что Лукашенко "крутит Путиным, как хочет". По мнению Наки, Путин зависит от нелегитимного президента, как Лукашенко от российского диктатора. Потому белорусский диктатор понимает, что может ничего не делать и ему за это ничего не будет.

"Путин боится, что Лукашенко упадет, потому что это будет означать, что диктаторы не вечны. Лукашенко за это ничего не будет, потому что рычагов влияния у Путина нет. Лукашенко понимает, что Путин не будет устранять его от власти. Потому что россияне могут увидеть, что диктаторы могут терять власть", – убежден он.

Майкл Наки добавил, что российский диктатор не любит, когда меняется власть в странах рядом с Россией. По его словам, Путин видит в страшных снах украинский Евромайдан.

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Путин не планирует отступать

Недавно Лукашенко заявил иностранным журналистам, что приглашает президента США Джо Байдена и Путина в Минск за стол переговоров, чтобы обсудить "мир в Украине".

Как отметил Наки, слова нелегитимного президента не стоит воспринимать всерьез, потому что он не включен в мировой процесс, поэтому может говорить любую чепуху. К тому же, Путин не планирует оставлять идею захватить Украину.

"Думаю, Путин считает, что все идет неплохо. К каким-то масштабным поражениям Путин думает, что все хорошо, потому что получает информацию от ненадежных источников. Они специально рисуют другую картину, чтобы его гнев не падал на них", – сказал журналист.

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