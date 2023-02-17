Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, Путіну не вигідно усувати Лукашенка від влади, бо це покаже росіянам, що диктатори не вічні.

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Путіну не вигідно усувати Лукашенка

Накі зазначив, що білоруський диктатор не має остаточної позиції, бо його риторика дуже часто змінюється. Тому він не бачить передумов для наступу Білорусі в Україну.

Лукашенко багато говорить та нічого не робить. Я не бачу передумов для того, щоб це змінилось. Не видно ніяких рухів у білоруських військах. Нема серйозних змін, які дозволили б нам вважати, що ця загроза може бути реальною у перспективі,

– вважає опозиціонер.

Журналіст зауважив, що Лукашенко "крутить Путіним, як хоче". На думку Накі, Путін залежить від нелегітимного президента, як і Лукашенко від російського диктатора. Тому білоруський диктатор розуміє, що може нічого не робити і йому за це нічого не буде.

"Путін боїться, що Лукашенко впаде, бо це буде означати, що диктатори не вічні. Лукашенку за це нічого не буде, бо важелів впливу у Путіна нема. Лукашенко розуміє, що Путін не буде усувати його від влади. Бо росіяни можуть побачити, що диктатори можуть втрачати владу", – переконаний він.

Майкл Накі додав, що російський диктатор не любить, коли змінюється влада у країнах, які поруч з Росією. За його словами, Путін бачить у страшних снах український Євромайдан.

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Путін не планує відступати

Нещодавно Лукашенко заявив іноземним журналістам, що запрошує президента США Джо Байдена та Путіна у Мінськ за стіл переговорів, щоб обговорити "мир в Україні".

Як відзначив Накі, слова нелегітимного президента не варто сприймати серйозно, бо він не включений у світовий процес, тому може говорити будь-які нісенітниці. До того ж Путін не планує лишати ідею захопити Україну.

"Думаю, Путін вважає, що все йде непогано. До якихось масштабних поразок Путін думає, що все добре, бо отримує інформацію від ненадійних джерел. Вони спеціально малюють іншу картину, щоб його гнів не падав на них", – сказав журналіст.

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