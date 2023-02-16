Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, якщо Росія поглине Білорусь, то Лукашенко припинить своє існування як політик.

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"Якщо Білорусь буде поглинена Росією, то Лукашенко припиняє своє існування як політик. Це буде стосуватися і його сина Миколи, якого він готує собі в наступники", – зауважив він.

Два сценарії зустрічі Путіна та Лукашенка

Саламаха розглядає два можливих варіанти, про що будуть розмовляти диктатори. В обох сценаріях Путін буде переконувати Лукашенка вступити у війну Росії проти України.

Перший сценарій. На думку військового експерта, російський диктатор може переконувати Лукашенка приєднати Білорусь до Росії. У такий спосіб збройні сили Білорусі будуть автоматично підпорядковані російським генералам та діятимуть згідно з планами Путіна.

Другий сценарій. Микола Саламаха зауважив, що російський диктатор спробує вмовити нелегітимного білоруського президента долучити свою армію до угрупування, яке через місяць чи два спробує наступати на Україну з території Білорусі.

Військовий експерт зазначив, що поки про створення такого угрупування не мовиться.

Як мінімум, це треба створювати армійський корпус чисельністю 50 – 80 тисяч (військових – 24 Канал). Зараз з російських військ є приблизно 10 – 12 тисяч. Збройні сили Білорусі під рушницю зможуть виставити 15 – 20 тисяч,

– сказав Саламаха.

Саламаха про зустріч Путіна та Лукашенка: дивіться відео

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