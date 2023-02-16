Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, якщо Росія поглине Білорусь, то Лукашенко припинить своє існування як політик.
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"Якщо Білорусь буде поглинена Росією, то Лукашенко припиняє своє існування як політик. Це буде стосуватися і його сина Миколи, якого він готує собі в наступники", – зауважив він.
Два сценарії зустрічі Путіна та Лукашенка
Саламаха розглядає два можливих варіанти, про що будуть розмовляти диктатори. В обох сценаріях Путін буде переконувати Лукашенка вступити у війну Росії проти України.
Перший сценарій. На думку військового експерта, російський диктатор може переконувати Лукашенка приєднати Білорусь до Росії. У такий спосіб збройні сили Білорусі будуть автоматично підпорядковані російським генералам та діятимуть згідно з планами Путіна.
Другий сценарій. Микола Саламаха зауважив, що російський диктатор спробує вмовити нелегітимного білоруського президента долучити свою армію до угрупування, яке через місяць чи два спробує наступати на Україну з території Білорусі.
Військовий експерт зазначив, що поки про створення такого угрупування не мовиться.
Як мінімум, це треба створювати армійський корпус чисельністю 50 – 80 тисяч (військових – 24 Канал). Зараз з російських військ є приблизно 10 – 12 тисяч. Збройні сили Білорусі під рушницю зможуть виставити 15 – 20 тисяч,
– сказав Саламаха.
Саламаха про зустріч Путіна та Лукашенка: дивіться відео
Цинічні заяви Лукашенка
- Самопроголошений президент Білорусі знову почав кидатись заявами. Лукашенко назвав умову, за якої нібито Мінськ може піти війною на Україну. Він заявив, що готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі, якщо з України "хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати його людей". Також поплічник російського диктатора сказав, що у випадку агресії проти Білорусі, "відповідь буде найжорстокішою".
- Крім того, Лукашенко сказав, що нібито заява стосується не тільки України, а й інших сусідів Білорусі. Бо, за його брехливими словами, Заходу та Україні "потрібна війна", а не мирні переговори.
- Алєксандр Лукашенко заявив, що нібито Україна була лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхав Захід. Він традиційно заперечив, що це війна, сказавши, що нібито "Україна сама спровокувала". Варто зауважити, що це цинічна та брехлива пропаганда Кремля, адже насправді Росія напала на Україну, а Мінськ надав свою територію для наступу та обстрілів.
- Ба більше, Лукашенко почав говорити нісенітниці, що нібито саме Захід "мріє втягнути Білорусь у війну" та "розтягнути фронт на 2,5 тисячі кілометрів". І це, на думку Лукашенка, ускладнило б обстановку для військ Білорусі та Росії.