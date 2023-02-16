Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, если Россия поглотит Беларусь, Лукашенко прекратит свое существование как политик.
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"Если Беларусь будет поглощена Россией, то Лукашенко прекращает свое существование как политик. Это будет относиться и к его сыну Николаю, которого он готовит себе в преемники", – отметил он.
Два сценария встречи Путина и Лукашенко
Саламаха рассматривает два возможных варианта, о чем будут говорить диктаторы. В обоих сценариях Путин будет убеждать Лукашенко вступить в войну России против Украины.
Первый сценарий. По мнению военного эксперта, российский диктатор может убеждать Лукашенко присоединить Беларусь к России. Таким образом, вооруженные силы Беларуси будут автоматически подчинены российским генералам и будут действовать согласно планам Путина.
Второй сценарий. Николай Саламаха отметил, что российский диктатор попытается уговорить нелегитимного белорусского президента присоединить свою армию к группировке, которая через месяц или два попытается наступать на Украину с территории Беларуси.
Военный эксперт отметил, что пока о создании такой группировки речь не идет.
Как минимум, это нужно создавать армейский корпус численностью 50 – 80 тысяч (военных – 24 канал). Сейчас из российских войск приблизительно 10 – 12 тысяч. Вооруженные силы Беларуси под ружье смогут выставить 15 – 20 тысяч,
– сказал Саламаха.
Саламаха о встречах Путина и Лукашенко: смотрите видео
Цинические заявления Лукашенко
- Самопровозглашенный президент Беларуси снова начал бросаться заявлениями. Лукашенко назвал условие, при которой якобы Минск может пойти войной на Украину. Он заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси, если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать его людей". Также приспешник российского диктатора сказал, что в случае агрессии против Беларуси, "ответ будет жесточайшим".
- Кроме того, Лукашенко сказал, что якобы заявление касается не только Украины, но и других соседей Белоруси. Потому что, по его лживым словам, Западу и Украине "нужна война", а не мирные переговоры.
- Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина была лишь поводом к началу войны, к которой толкал Запад. Он традиционно возразил, что это война, сказав, что якобы "Украина сама спровоцировала". Стоит заметить, что это циничная и лживая пропаганда Кремля, ведь Россия напала на Украину, а Минск предоставил свою территорию для наступления и обстрелов.
- Более того, Лукашенко начал говорить чушь, что якобы именно Запад "мечтает втянуть Беларусь в войну" и "растянуть фронт на 2,5 тысячи километров". И это, по мнению Лукашенко, усложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.