Пропагандистские СМИ пишут, что Лукашенко говорил об условии якобы, при котором белорусская армия присоединится к российской в войне. Более того, приспешник Путина снова пугал Запад.
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Что заявил Лукашенко
Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей,
– заявил Лукашенко.
Также приспешник российского диктатора сказал, что в случае агрессии против Беларуси, "ответ будет жесточайшим".
"И война приобретет совсем другой характер", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Также Лукашенко сказал, что якобы заявление касается не только Украины, но и других соседей Белоруссии. Потому что, по его лживым словам, Западу и Украине "нужна война", а не мирные переговоры.
Чем Лукашенко снова пугал Запад
Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина была лишь поводом к развязыванию войны, к которой толкал Запад.
Более того, он традиционно возразил, что это война, сказав, что якобы "Украина сама спровоцировала". Стоит отметить, что это циничная и лживая пропаганда Кремля, ведь Россия напала на Украину, а Минск предоставил свою территорию для наступления и обстрелов.
Более того, Лукашенко начал говорить чушь, что будто именно Запад "мечтает втянуть Беларусь в войну" и "растянуть фронт на 2,5 тысячи километров". И это, по мнению Лукашенко, усложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.
Правильный расчет и пустой, бессмысленный. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет пугающим. "Западники" знают, как и каким оружием,
– решил заявить Лукашенко.
Также он жаловался, что якобы белорусы "мирные люди", "не желающие войны".
"И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", – заявил Лукашенко.
Он также напомнил, что у России и Беларуси есть общее войско, однако якобы "Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины".
Однако в случае угрозы войны он сможет объявить мобилизацию, согласно законам Беларуси: "Это в документах прописано, они не секретны. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет".
Что этому предшествовало
- Следует заметить, что высказывание Александра Лукашенко о том, "откуда готовилось нападение" стало известным мемом. Ведь этими словами самопровозглашенный президент Беларуси хотел оправдать нападение на Украину.
- Следовательно, заметно, что приспешник Путина говорит по кремлевским методичкам. Лукашенко едва ли не единственный, кто встречается с Владимиром Путиным, когда весь мир его сторонится.
- Следует заметить, что Россия неоднократно пугала мир наступлением со стороны Белоруссии. Однако аналитики американского Института изучения войны заявили, что самый "опасный сценарий действий нового нападения" врагов с территории Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным.