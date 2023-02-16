Пропагандистские СМИ пишут, что Лукашенко говорил об условии якобы, при котором белорусская армия присоединится к российской в войне. Более того, приспешник Путина снова пугал Запад.

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Что заявил Лукашенко

Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей,

– заявил Лукашенко.

Также приспешник российского диктатора сказал, что в случае агрессии против Беларуси, "ответ будет жесточайшим".

"И война приобретет совсем другой характер", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Также Лукашенко сказал, что якобы заявление касается не только Украины, но и других соседей Белоруссии. Потому что, по его лживым словам, Западу и Украине "нужна война", а не мирные переговоры.

Чем Лукашенко снова пугал Запад

Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина была лишь поводом к развязыванию войны, к которой толкал Запад.

Более того, он традиционно возразил, что это война, сказав, что якобы "Украина сама спровоцировала". Стоит отметить, что это циничная и лживая пропаганда Кремля, ведь Россия напала на Украину, а Минск предоставил свою территорию для наступления и обстрелов.

Более того, Лукашенко начал говорить чушь, что будто именно Запад "мечтает втянуть Беларусь в войну" и "растянуть фронт на 2,5 тысячи километров". И это, по мнению Лукашенко, усложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.

Правильный расчет и пустой, бессмысленный. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет пугающим. "Западники" знают, как и каким оружием,

– решил заявить Лукашенко.

Также он жаловался, что якобы белорусы "мирные люди", "не желающие войны".

"И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", – заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что у России и Беларуси есть общее войско, однако якобы "Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины".

Однако в случае угрозы войны он сможет объявить мобилизацию, согласно законам Беларуси: "Это в документах прописано, они не секретны. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет".

Что этому предшествовало