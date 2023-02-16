Об этом самопровозглашенный президент рассказал на пресс-конференции, со ссылкой на белорусские СМИ информирует 24 Канал.
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Отметим, прихвостень Путина снова цинично заговорил о якобы каких-то угрозах для Беларуси со стороны Украины еще до начала российского вторжения. Впрочем, на этот раз о карте уже не упоминал.
Диктатор подчеркнул, что Россия и Беларусь являются союзниками. В частности, имеют общую военную группировку. В то же время Лукашенко пытался заверить, что Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.
Самопровозглашенный президент также заявил, что якобы не планирует вводить свои войска в наше государство.
Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси,
– цинично сказал Лукашенко.
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Что говорят в ВСУ об угрозе вторжения из Беларуси
- Утром 16 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- В Ровенской области украинские военные укрепляют линию обороны границы с Беларуси. Местные жители помогают защитникам. Более того, люди подчеркивают, что при необходимости "помогут" нежелательным гостям вернуться быстро домой. "Мы же лучше знаем тропы, где, какие есть. Отправим обратно их туда в пакетах. Воды много сейчас, можно бросать в реку с моста, они домой поплывут себе", – отмечают местные.