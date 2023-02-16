Об этом самопровозглашенный президент рассказал на пресс-конференции, со ссылкой на белорусские СМИ информирует 24 Канал.

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Отметим, прихвостень Путина снова цинично заговорил о якобы каких-то угрозах для Беларуси со стороны Украины еще до начала российского вторжения. Впрочем, на этот раз о карте уже не упоминал.

Диктатор подчеркнул, что Россия и Беларусь являются союзниками. В частности, имеют общую военную группировку. В то же время Лукашенко пытался заверить, что Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.

Самопровозглашенный президент также заявил, что якобы не планирует вводить свои войска в наше государство.

Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси,

– цинично сказал Лукашенко.

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