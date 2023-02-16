Цікаво, що до Польщі Байден прибуде у день, коли Владімір Путін анонсував своє маразматичне звернення до федеральних зборів. В Офісі Президента заявили, що візит є символічним та свідчитиме про ще більший обсяг підтримки України.

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Маразматична заява Лукашенка

Лукашенко остаточно втратив зв'язок з реальністю. Він заявив, що Байдену не варто летіти до Польщі, натомість є кращий варіант – Мінськ.

Ба більше, самопроголошений президент Білорусі заявив, що на зустріч підтягнеться й диктатор Путін. Лукашенко розфантазувався й почав обіцяти Байдену безпеку та комфорт.

Байден зустрінеться з Зеленським

ЗМІ заявили, що у Польщі Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським. Жодних деталей наразі не розкривають. Водночас в Офісі Президента раніше розповіли, що з міркувань безпеки плани президента щодо поїздок ніколи не озвучують завчасно.

Зауважте! Глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що тема України буде пріоритетною під час зустрічі Байдена з Анджеєм Дудою – президентом Польщі. Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу.