Цікаво, що до Польщі Байден прибуде у день, коли Владімір Путін анонсував своє маразматичне звернення до федеральних зборів. В Офісі Президента заявили, що візит є символічним та свідчитиме про ще більший обсяг підтримки України.
Зверніть увагу Байден любить символізм: чи можуть США дати далекобійні ракети 24 лютого
Маразматична заява Лукашенка
Лукашенко остаточно втратив зв'язок з реальністю. Він заявив, що Байдену не варто летіти до Польщі, натомість є кращий варіант – Мінськ.
Ба більше, самопроголошений президент Білорусі заявив, що на зустріч підтягнеться й диктатор Путін. Лукашенко розфантазувався й почав обіцяти Байдену безпеку та комфорт.
Байден зустрінеться з Зеленським
ЗМІ заявили, що у Польщі Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським. Жодних деталей наразі не розкривають. Водночас в Офісі Президента раніше розповіли, що з міркувань безпеки плани президента щодо поїздок ніколи не озвучують завчасно.