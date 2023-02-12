Про це 24 Каналу розповів Марк Фейгін – російський правозахисник та опозиційний політик. За його словами, такі дії можуть бути доволі вигідними для очільника США.

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Що можна очікувати від США

Марк Фейгін наголосив, що найближчим часом в рамках підтримки від США, вірогідно, можна говорити про прийняття нових санкцій, передачу нових видів озброєння для оборони та наступу. Можливо, варто розраховувати на організаційні та юридичні рішення стосовно трибуналу.

Про ленд-ліз він підписав документ 9 травня. Символи вони люблять. 24 лютого, напевно, теж якісь символічні кроки будуть зроблені,

– пояснив він.

Опозиціонер додав, такі символічні рішення мають легко конвертуватися в дещо матеріальне. Пустих слів про підтримку України буде недостатньо.

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Чи здивує Байден Україну

На думку Фейгіна, Байден скоріше за все всі рішення вже прийняв.

Для Байдена також важлива ефектність, до якої призводить його політична діяльність,

– зазначив він.

Опозиціонер зауважив, що до виборів президента США залишилося лише півтора року. Сам же Байден дуже хоче залишитися в Білому домі ще на один термін.

"Він має продати спасіння над Москвою", – пояснив він.

У такий спосіб це і буде його головним досягненням.

На скільки рішучими є американці

Марк Фейгін розповів, що Україні, що у випадку з США не можна сказати "А" і не договорити "Б".

Не можна замовкнути на пів слова, тому що ти вже дав бронетехніку, щось обіцяв далі, то зупинити все на танках чи на далекобійних ракетах неможливо,

– наголосив він.

За його словами, для України це суттєво важливо, щоб здобути перемогу над Москвою. Тим більше, що із Вашингтону серійно звучать заяви про Крим.

"Уже відбувається якесь примирення з тим, що схоже Крим буде раніше деокуповуватися, ніж Донбас", – додав Фейгін.

Тож справа вже на часі.

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