Так, Ходжес заявив, що війна справді може закінчитися вже у 2023 році перемогою України, однак, для цього потрібна допомога західних партнерів.

Читайте також Росія це запам'ятає: Кулеба анонсував "великі події" у роковини початку повномасштабної війни

Україні потрібні винищувачі

Генерал впевнений, якщо Захід погодить надання бойової авіації, Україна може здобути перемогу вже у 2023-му. Натомість якщо партнери збережуть військову допомогу на тому рівні, що зараз, цей процес, на думку Ходжеса, може зайняти до 5 років.

За цей час безліч невинних людей буде вбито. Чим раніше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше все закінчиться. Я вірю, що це (війна – 24 Канал) може закінчитися цього року. Україна може перемогти Росію і змусити її залишити Крим та Донбас. Як довго це триватиме, залежить від нас,

– підкреслив генерал.

За його словами, труднощі, пов'язані з навчанням українських пілотів на західних винищувачах, не означають, що надати Києву літаки неможливо.

"Україна, звичайно, вибере своїх найкращих пілотів, щоб пересадити їх на нові винищувачі. Не те, що їх відправлять до університетів навчатися з нуля", – пояснив Ходжес, закликавши розпочати цей процес якнайшвидше.

Також він переконаний, що постачання винищувачів фактично не відрізняється від надання HIMARS або гаубиць Panzerhaubitze 2000. Адже все це – точна зброя великої дальності, яка дає ЗСУ можливість атакувати російські бази, логістику, систему транспортування, наголосив генерал.

Зверніть увагу! На думку Ходжеса, єдина "червона риса" у питанні військової допомоги, яку, США та їхні союзники не перейдуть, – це відправлення своїх військовослужбовців для безпосередньої участі у війні на полі бою. "Але українці й не просять цього, їм це не треба", – підкреслив американський генерал.

Дивіться також Велике турне напередодні наступу: як Зеленський розвіяв міф про "втому" Європи від війни

У Білому домі прокоментували можливе надання Україні винищувачів

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 10 лютого прокоментував можливість отримання Україною винищувачів. Високопосадовець заявив, що кожна держава ухвалює "суверенне рішення" надавати бойові літаки, чи ні.