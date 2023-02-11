У роковини початку повномасштабної війни весь світ буде працювати правильному напрямку. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС зазначив, що 23 та 24 лютого у Нью-Йорку будуть відбуватися великі події. Ці два дні будуть присвячені виключно російській агресії проти України і нашій майбутній перемозі.

Втім, важливі події відбуватимуться не лише у США. Кулеба наголосив, що весь світ у ці дні працюватиме в правильному напрямку. Тож буде багато важливих політичних сигналів, рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності. Події відбуватимуться на всіх рівнях.

Росія запам'ятає, як світ відзначить першу річницю її повномасштабної агресії проти України,

– підкреслив очільник МЗС України.

Зверніть увагу! 24 лютого Радбез ООН проведе дебати, присвячені річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше у ЗМІ з посиланням на МЗС повідомляли, що Володимир Зеленський хоче відвідати ООН та виступити на Генасамблеї.

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