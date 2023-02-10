Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках організовують танці на кістках, тобто концерт, на який, ймовірно, приїде і сам Путін. Про це повідомляють російські прокремлівські ЗМІ.

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Що відомо про концерт у Лужниках

22 лютого 2023 року у Москві відсвяткують річницю війну проти України великим концертом. Це буде мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Натомість речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому "поки що нічого сказати" про дійство у Лужниках.

Загалом для концерту планують встановити кілька сцен. Окрім основної сцени, біля стадіону організують зону для історичних реконструкцій, а також виставку техніки російської армії.

Також зазначається, що у цьому дійстві візьмуть також участь "активісти молодіжних та патріотичних організацій".

Зверніть увагу. Війна Росії проти України розпочалась 20 лютого 2014 року, у Криму. 24 лютого 2022 року настала нова фаза війни – повномасштабне вторгнення.

21 лютого Путін виступатиме на федеральних зборах

Спершу, 21 лютого, Путін виступить перед федеральним зборам Росії. Раніше цю дату анонсували ЗМІ, однак Кремль поки офіційно не підтвердив таку інформацію.