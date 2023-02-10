Россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках организуют танцы на костях, то есть концерт, на который, возможно, приедет и сам Путин. Об этом сообщают российские прокремлевские СМИ.

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Что известно о концерте в Лужниках

22 февраля 2023 года в Москве отпразднуют годовщину войны против Украины большим концертом. Это будет митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. Заместитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о действе в Лужниках.

В общем, для концерта планируют установить несколько сцен. Кроме того, у основной сцены у стадиона организуют зону для исторических реконструкций, а также выставку техники российской армии.

Также отмечается, что в этом действе также примут участие "активисты молодежных и патриотических организаций".

Обратите внимание. Война России против Украины началась 20 февраля 2014 года в Крыму. 24 февраля 2022 года наступила новая фаза войны – полномасштабное вторжение.

21 февраля Путин будет выступать на федеральном собрании

Сначала, 21 февраля, Путин выступит перед федеральным собранием России. Ранее эта дата была анонсирована СМИ, однако Кремль пока официально не подтвердил такую информацию.