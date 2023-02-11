В годовщину начала полномасштабной войны весь мир будет работать в правильном направлении. Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД отметил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке будут проходить большие события. Эти два дня будут посвящены исключительно российской агрессии против Украины и нашей будущей победе.

Впрочем, важные события будут происходить не только в США. Кулеба подчеркнул, что весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении. Поэтому будет много важных политических сигналов, решения санкций, оружия, будут символы единства. События будут происходить на всех уровнях.

Россия запомнит, как мир отметит первую годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Обратите внимание! 24 февраля Совбез ООН проведет дебаты, посвященные годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее в СМИ со ссылкой на МИД сообщали, что Владимир Зеленский хочет посетить ООН и выступить на Генассамблее.

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