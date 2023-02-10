Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Тактика Владимира Путина на фронте ему понятна, он продолжит разрушать украинские города и привлекать все новые волны мобилизованных.

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"Будут атаковать, будет попытка нашествия, потому что на фронте сейчас сосредоточено около 300 тысяч мобилизованных и еще около 200 тысяч находятся в резерве", – сообщил Яковенко.

Он не сомневается, что украинская армия даст отпор, но давление со стороны россиян будет.

Путин выступит с речью

По словам Яковенко, то, что Путин перед новым годом не выступил с традиционной речью, указывает, что ему нечего сказать.

Оппозиционер отметил, что риторика российских СМИ несколько изменилась. Исчезло внимание к тому, что и как говорит Путин. Зато под публикацией о том, что 21 февраля 2023 года диктатор выступит перед федеральным собранием, все комментарии оказались отрицательными.

Такое ощущение, что "РИА новости" захватили патриотические украинские блоггеры или кто-то из когорты российской оппозиции,

– добавил Яковенко.

По его мнению, это демонстрирует безразличие россиян к словам Путина. Они уже поняли, что ничего хорошего сказать не может. Более того, у Путина не осталось не только военных ресурсов, но и вербальных, ведь удивить ни Россию, ни мир он больше не сможет, убежден Яковенко.

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