Его визит зависит от многих факторов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью Associated Press.
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Вероятный визит Зеленского и комментарий МИД
В частности, выступит ли Владимир Зеленский перед представителями стран ООН, зависит и от ситуации на фронте.
Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такая, которая позволит ему приехать,
– сказала Джапарова.
Однако отметим, что после этого заявления в МИД Украины подчеркнули, что решение о визите Зеленского еще не принято. Все потому, что он совершает заграничные поездки в зависимости от ситуации в Украине и других факторов.
Некоторые СМИ представили новость о намерении Президента Украины посетить ООН в годовщину российского вторжения как подтвержденный факт. Хочу уточнить: пока такое решение не принято,
– сказали в МИД.
Однако также добавили, что должным образом будут держать украинцев в курсе таких решений.
Планы на визит в ООН
Также Джапарова добавила, что Владимир Зеленский хотел бы, чтобы ООН:
- приняла резолюцию по украинской формуле мира,
- поддержала создание спецтрибунала против России.
В Интервью заместитель министра иностранных дел подчеркнула, что Россия дискредитировала Устав ООН, выступающий против применения силы против другой страны, и нарушила международное право, а потому должна быть изолирована международным сообществом.
Отметим, что ранее посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Генассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне по поводу войны на этот день. А на следующий день, 24 февраля, пройдет министерское заседание Совета Безопасности.
Деятельность Украины в ООН: последние новости
- 12 января Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала государства ООН поддержать украинскую формулу мира. Она способна вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру.
- Также она призвала всех членов ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала для России. За это в ближайшее время должна голосовать Генеральная Ассамблея.
- Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил, что на саммите мира в ООН, который должен пройти в Нью-Йорке в годовщину российского вторжения, может представить Украина. По его мнению, это будет абсолютно логическая программа не просто выхода из войны, а невозможность повторения подобных сценариев, что в интересах всего мира.